Il traghetto sudcoreano Sewol è riaffiorato in superficie dopo una serie di azioni di sollevamento e stabilizzazione dello scafo. Il relitto, affondato il 16 aprile 2014 al largo dell’isola di Jindo, sarà trasportato nel porto di Mokpo per permettere il riconoscimento degli ultimi dispersi (ufficialmente nove) e ricostruire le cause della tragedia in cui morirono 304 persone, quasi tutti studenti in gita. L’operazione è guidata da un consorzio cinese. Il naufragio è stato attributo a una combinazione di errori tecnici e umani e il capitano è stato condannato all’ergastolo per omicidio.