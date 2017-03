È morto Tomas Milian. L’attore di origini cubane è morto il 22 marzo a Miami, dove risiedeva da alcuni anni. Dopo gli esordi con grandi autori del cinema italiano, come Visconti, Bolognini, Lattuada e Maselli, ha contribuito alla fortuna degli spaghetti western e dei polizieschi anni settanta e ottanta, in particolare della serie in cui ha interpretato il maresciallo Nico Giraldi. Nell’ultima parte della sua lunga carriera ha lavorato con grandi registi del cinema statunitense come Abel Ferrara, Oliver Stone, Steven Spielberg e Steven Soderbergh. Aveva 84 anni.