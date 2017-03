Altre due persone arrestate in relazione all’attentato di Londra. La polizia britannica ha fermato altre due persone nei pressi di Birmingham, dov’erano già state arrestate nove persone il 23 marzo. Nelle scorse ore le forze dell’ordine hanno diffuso l’identità dell’attentatore del ponte di Westminster: si chiamava Khalid Masood, all’anagrafe era registrato come Adrian Russell Ajao, e aveva 52 anni. Era originario del Kent ed era conosciuto dalle forze dell’ordine. Masood era stato già arrestato per aggressione, possesso illegale di armi e altri reati. L’attacco del 22 marzo è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico. Nel frattempo il bilancio dei morti è salito a cinque, compreso l’attentatore. Le persone ancora ricoverate in ospedale sono due, entrambe in condizioni molto gravi.