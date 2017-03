Aumentate le misure di sicurezza in vista del vertice europeo a Roma. I principali leader europei sono attesi nella capitale, dove è in programma il vertice per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. Ieri il ministro dell’interno, Marco Minniti, ha convocato la polizia e i servizi segreti per una riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), chiedendo di rafforzare i controlli sui luoghi affollati in seguito all’attentato vicino al parlamento britannico. Preoccupazione per l’ordine pubblico anche in vista delle manifestazioni di protesta previste per il 25 marzo nel centro della città.