La polizia britannica ha rivelato l’identità dell’attentatore di Westminster. Le polizia londinese ha dato alcuni dettagli sull’uomo che ha compiuto l’attentato del 22 marzo. Khalid Masood, 52 anni, originario del Kent, era conosciuto dalle forze dell’ordine. Anche se non era mai stato collegato al terrorismo islamico, Masood era stato già arrestato per aggressione, possesso illegale di armi e altri reati. Nel frattempo il bilancio dei morti è salito a cinque, compreso l’attentatore. Le persone ancora ricoverate in ospedale sono due, entrambe in condizioni molto serie.