È stato sperimentato nei topi un farmaco contro l’invecchiamento. La sperimentazione è stata fatta da un gruppo di ricercatori olandesi. Si basa su una molecola che provoca la morte delle cellule senescenti, cioè le cellule invecchiate che non si dividono più. I topi così trattati sembrano ringiovanire, in particolare rispetto ad alcuni aspetti, come la densità della pelliccia, il livello di attività fisica e il funzionamento renale. I risultati del test sono ancora preliminari e non si conoscono gli effetti della molecola, un peptide, sui tessuti sani.