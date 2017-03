Un attentatore suicida si è fatto saltare in aria vicino all’aeroporto di Dhaka, in Bangladesh. Un giovane ha detonato una bomba uccidendosi di fronte ad un posto di blocco della polizia vicino all’aeroporto internazionale della capitale. Non ci sono altre vittime oltre all’attentatore. L’uomo non è stato ancora identificato. È il secondo attentato del genere nell’ultima settimana dopo che il 17 marzo un uomo si è fatto saltare in aria nei pressi dell’aeroporto ferendo due agenti di sicurezza.