Vladimir Putin ha incontrato Marine Le Pen a Mosca. Il presidente russo ha ricevuto oggi al Cremlino la candidata del Front national. Putin ha dichiarato che la Russia non ha intenzione di influenzare in alcun modo le elezioni presidenziali francesi, rivendicando tuttavia “il diritto di incontrare tutte le forze politiche, come fanno gli Stati Uniti e gli altri stati europei”. Le Pen è a Mosca su invito di un deputato russo per un incontro al parlamento e l’incontro con il presidente Putin non era previsto.