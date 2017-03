Le Nazioni Unite temono 200 morti in un attacco aereo della coalizione a guida statunitense a Mosul, in Iraq. Lo ha denunciato una rappresentante delle Nazioni Unite. Le vittime civili sarebbero morte in un attacco condotto da aerei militari statunitensi in sostegno degli sforzi dell’esercito iracheno per riconquistare la città irachena dal gruppo Stato islamico (Is). Secondo fonti statunitensi, è in corso un’indagine sull’attacco aereo avvenuto tra il 17 e il 23 marzo.