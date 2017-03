Il partito repubblicano annulla il voto sulla riforma sanitaria di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato al Washington Post che il partito repubblicano ha ritirato il testo dall’aula. Il voto sulla riforma che dovrebbe sostituire l’Obamacare era fissato per oggi alle 15:30 (ora locale), dopo l’ultimatum con cui il presidente sperava di superare le difficoltà interne al suo partito. Poco dopo mezzogiorno il presidente della camera dei rappresentanti Paul Ryan ha comunicato alla Casa Bianca che non c’erano i voti necessari per far approvare la riforma. Il fallimento del voto di oggi implica che l’Obamacare rimarrà in vigore.