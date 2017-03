Arrestate 56 persone per il naufragio del settembre 2016 in cui morirono più di 200 migranti. Un tribunale egiziano ha condannato 56 persone ad un massimo di 14 anni di carcere per omicidio, omicidio colposo e negligenza. La nave diretta in Italia è naufragata il 21 settembre a 12 chilometri dal porto di Rosetta. Delle circa 450 persone a bordo, sono sopravvissute solo 163.