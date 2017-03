Un tir sbanda sulla A10 e travolge un cantiere vicino a Savona, due morti. Il tir è sbandato nel tratto savonese dell’autostrada A10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova e ha travolto un cantiere dove lavoravano alcuni operai. Autostrade per l’Italia ha comunicato che il cantiere coinvolto nell’incidente “era regolarmente segnalato”. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, diverse ambulanze e il personale di Autostrade. Nello stesso tratto ieri un camion era andato a sbattere contro il muro laterale della carreggiata prendendo fuoco e paralizzando il traffico per alcune ore.