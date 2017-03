Un morto e quindici feriti in una sparatoria in un locale di Cincinnati nell’Ohio. La sparatoria è avvenuta intorno all’una di notte (ora locale) nella discoteca Cameo di Cincinnati, capitale dell’Ohio, negli Stati Uniti. Tra i feriti molti sarebbero in condizioni gravi. Al momento della sparatoria c’erano centinaia di persone nel locale. Esclusa l’ipotesi di un atto terroristico, le autorità indagano su una disputa tra alcuni avventori degenerata in sparatoria.