I ribelli siriani hanno preso il controllo dell’aeroporto di Tabqa, in Siria. Le forze curde appoggiate dagli Stati Uniti hanno preso il controllo della base aerea di Tabqa che era in mano ai militanti del gruppo Stato islamico (Is) dal 2014. Si tratta di una base strategicamente molto importante per la sua vicinanza a Raqqa, roccaforte dell’Is nel nord della Siria.