Il centrodestra vince le elezioni in Bulgaria. Con il 33 per cento dei voti, il centrodestra guidato dall’ex primo ministro Bojko Borisov ha vinto le elezioni anticipate che si sono svolte in Bulgaria. Il partito socialista, principale formazione di opposizione, è arrivato al 28 per cento. Borisov, che si avvia a formare il suo terzo governo, aveva dato le dimissioni lo scorso novembre, dopo che alle elezioni presidenziali aveva vinto il candidato filorusso Rumen Radev, appoggiato dall’opposizione.