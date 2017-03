Il consiglio di amministrazione dell’Academy of motion picture arts and science cambia il protocollo della notte degli Oscar. La gaffe che si è consumata durante l’ultima cerimonia di assegnazione dei premi Oscar, quando Warren Beatty e Faye Dunaway hanno annunciato la vittoria del miglior film, ha spinto l’Academy a cambiare il protocollo che regola l’evento. Per questo, motivo martedì a Beverly Hills, si riunirà il consiglio di amministrazione dell’Academy, formato da 54 persone tra cui Tom Hanks, Steven Spielberg e Annette Bening. La riunione straordinaria si svolgerà a porte chiuse.