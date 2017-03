Il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj resterà in carcere per 15 giorni. Navalnyj è stato arrestato a Mosca insieme ad altre persone mentre partecipava a una manifestazione per chiedere le dimissioni del primo ministro Dimitri Medvedev, accusato di corruzione. I cortei, ai quali hanno partecipato migliaia di persone, si sono svolti senza un permesso ufficiale delle autorità. Navalnyj aveva annunciato la sua candidatura contro Putin nel 2018, ma non può candidarsi perché è stato condannato in un processo da lui definito “politicizzato”.