Il terrorista di Westminster non era legato al gruppo Stato islamico. La polizia britannica ha dichiarato che Khalid Masood, l’autore dell’attacco del 22 marzo, era “interessato” al jihad ma non ha agito su indicazione diretta dell’organizzazione jihadista. Masood, ucciso dalla polizia sul luogo dell’attentato che ha causato quattro morti e più di cinquanta feriti, era noto alle forze dell’ordine come un potenziale estremista già dal 2010.