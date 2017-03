La pazza gioia di Paolo Virzì ha vinto il David di Donatello come miglior film. Paolo Virzì ha vinto anche il premio per la miglior regia, mentre Valeria Bruni Tedeschi quello per la miglior attrice protagonista. Il premio come miglior attore è andato a Stefano Accorsi per Veloce come il vento di Matteo Rovere, vincitore di sei premi, tanti quanti Indivisibili di Edoardo De Angelis. Sul sito del David la lista completa dei vincitori.