Le autorità sudcoreane emetteranno un mandato d’arresto contro la ex presidente Park Geun-hye. Le autorità hanno annunciato alla stampa che emetteranno un mandato di arresto per la ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, coinvolta in un’inchiesta per corruzione e abuso d’ufficio che ha già portato alla sua destituzione, all’inizio di marzo. La scorsa settimana Park Geun-hye è stata interrogata dagli inquirenti per circa 14 ore.