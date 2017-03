Stasera verranno assegnati i David di Donatello. La 61ª edizione dei premi dedicati al cinema italiano sarà trasmessa in diretta dagli Studios di Roma e andrà in onda su Sky. La cerimonia sarà condotta da Alessandro Cattelan. Tra i film con più candidature ci sono Indivisibili di Edoardo De Angelis e La pazza gioia di Paolo Virzì, entrambi con 17 nomination, seguiti da Veloce come il vento di Matteo Rovere con 16.