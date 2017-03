È stato trovato in Australia un sito con centinaia di orme di dinosauri. Le orme si trovano nella regione di Kimberley, nell’Australia occidentale, e risalgono a 140 milioni di anni fa. Molte impronte sono organizzate in serie di passi, che possono essere assegnate ad almeno 21 tipi di dinosauri, carnivori ed erbivori di vario tipo. Per la prima volta nel paese australe sono state trovate anche impronte di stegosauro.