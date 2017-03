In Spagna è stata aperta un’inchiesta sulle torture del governo siriano. Un tribunale spagnolo ha ordinato un’inchiesta per terrorismo riguardo alla condotta degli ufficiali del governo siriano durante la guerra. Il caso riguarda una donna spagnola nata in Siria, che ha denunciato che suo fratello è stato torturato e giustiziato dalle forze di sicurezza siriane nel 2013. Alcune foto che ne confermano la morte sono stati portati via di nascosto dalla Siria da un fotografo.