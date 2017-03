Bob Dylan accetta il premio Nobel. Il cantautore statunitense, che sarà in Svezia durante il prossimo finesettimana per alcuni concerti, accetterà il premio Nobel per la letteratura, che l’Accademia svedese gli aveva assegnato a ottobre e che non aveva ancora ritirato. L’Accademia ha rivelato che Dylan ritirerà il premio durante un incontro privato con i suoi componenti, a Stoccolma.