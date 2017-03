Claudia Cardinale è la protagonista del poster della 70ª edizione del Festival di Cannes. Il festival cinematografico francese ha scelto l’attrice italiana, interprete di film come 8 1/2 e C’era una volta il West, per il manifesto dell’edizione 2017, in programma dal 17 al 28 maggio. Cardinale ha raccontato che l’immagine è stata scattata sul tetto di una casa di Roma nel 1959. Quest’anno a Cannes il presidente della giuria sarà il regista spagnolo Pedro Almodóvar.