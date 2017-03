Donald Tusk riceve la lettera di Theresa May che dà il via alla Brexit. Il presidente del consiglio europeo Donald Tusk ha ricevuto la lettera con cui la premier britannica Theresa May ha ufficialmente richiesto l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona che avviano finalmente le procedure per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Lo ha confermato lo stesso Tusk con un tweet.