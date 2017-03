Via libera definitivo della camera dei deputati alla legge per proteggere i minori stranieri non accompagnati. Il testo, in base al quale i bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni che arrivano in Italia senza una famiglia non potranno essere respinti, è stato approvato a Montecitorio con 375 voti a favore, 13 contrari e 41 astenuti.