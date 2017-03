Comincia a Firenze il primo G7 della cultura. Per due giorni, il 30 e il 31 marzo, i ministri dei beni culturali di Canada, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito, i rappresentanti di Stati Uniti, Unione europea e dell’Unesco s’incontrano nel capoluogo torcano per parlare della “cultura come strumento di dialogo tra i popoli”. Voluto dal governo italiano, “punta a far entrare la nozione di diplomazia culturale nell’agenda dei paesi”, ha spiegato il ministro Dario Franceschini.