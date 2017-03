In Brasile l’ex presidente della camera Eduardo Cunha è stato condannato a 15 anni. Accusato di corruzione e riciclaggio nello scandalo Petrobras, era stato arrestato il 19 ottobre 2016. Gli avvocati hanno detto che ricorreranno in appello. Deputato evangelico ultraconservatore, Cunha aveva autorizzato l’avvio della messa in stato d’accusa della presidente Dilma Rousseff.