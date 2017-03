La società Space X potrebbe riutilizzare per la prima volta un razzo per una missione. Questa notte dovrebbe partire dal Kennedy Space Center, in Florida, un razzo Falcon, il cui primo stadio è già stato usato e successivamente recuperato. Il Falcon dovrebbe mettere in orbita un satellite commerciale per la società Ses, che ha ricevuto uno sconto sul prezzo del lancio. In genere i razzi sono usati una sola volta.