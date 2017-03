La Turchia ha annunciato la fine delle sue operazioni militari nel nord della Siria. L’operazione Scudo dell’Eufrate era stata lanciata nell’agosto del 2016 contro i jihadisti dello Stato islamico ma anche contro i miliziani curdi che avanzano nella regione. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha annunciato che l’offensiva è stata “coronata da successo”, ma il primo ministro Binali Yıldırım, pur confermando la fine dell’operazione, non ha escluso altre campagne in Siria. E Ankara non ha chiarito se ritirerà o no le truppe che già si trovano oltre il confine.