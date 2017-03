Naufragio al largo della Libia, 140 migranti salvati e portati ad Augusta, in Sicilia. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha confermato che si tratta delle stesse persone che viaggiavano con il ragazzo di 16 anni del Gambia tratto in salvo il 29 marzo e portato a Lampedusa. Una nave militare spagnola lo aveva trovato in mare aggrappato a un fusto di benzina. Il ragazzo aveva raccontato di essere partito da Sabrata, a ovest di Tripoli, e che sul gommone c’erano bambini e donne incinte.