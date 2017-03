Un giudice delle Hawaii conferma la sospensione del muslim ban. Il giudice Derrick Watson ha spiegato di avere trasformato il suo ordine temporaneo in un’ingiunzione preliminare, una figura giuridica che non ha bisogno di essere rinnovata. Questo significa anche che l’amministrazione di Donald Trump non potrà emendare l’ultima versione del decreto, almeno finché non sarà contestata in tribunale.