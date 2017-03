Arrestata l’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye. L’arresto di Park Geun-hye non è una sorpresa. All’inizio della settimana un tribunale di Seoul aveva autorizzato l’emissione di un mandato di cattura per Geun-hye coinvolta nell’inchiesta per corruzione e abuso d’ufficio che ha già portato alla sua destituzione, all’inizio di marzo. Il timore degli inquirenti è che l’ex presidente possa distruggere o alterare importanti prove a carico della sua amica e confidente Choi Soon-sil, principale indagata dell’inchiesta.