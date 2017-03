Donald Tusk invierà le linee guida per la Brexit ai 27 governi dei paesi dell’Unione europea. Daranno indicazioni su come affrontare le lunghe e complesse trattative per l’uscita del Regno Unito dalla Ue. La cosa più rilevante è l’indicazione di non avviare negoziati diretti con Londra finché i britannici non raggiunto un accordo con i leader dell’Unione.