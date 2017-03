Il corpo di Kim Jong-nam è arrivato a Pyongyang. La salma del fratellastro di Kim Jong-un è arrivata nella capitale nordcoreana come risultato di un accordo tra la Corea del Nord e la Malesia. In cambio del corpo di Kim Jong-nam, ucciso il 13 febbraio 2017 all’aeroporto di Kuala Lumpur, sono stati rilasciati nove cittadini malesi che erano stati trattenuti in Corea del Nord. Da Pyongyang non è ancora arrivata la conferma dell’identità del corpo.