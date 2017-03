Proteste e tensioni in Venezuela, aggrediti dalla guardia nazionale alcuni deputati dell’opposizione. Una folla di oppositori del leader socialista Nicolás Maduro ha bloccato un’autostrada di Caracas inaugurando quella che gli attivisti prevedono sarà una protesta a oltranza contro il governo, dopo che il 30 marzo è stata esautorata l’assemblea nazionale. Un gruppo di deputati oppositori è stato invece aggredito da militari della Guardia nazionale e membri di gruppi irregolari pro governativi nei pressi della sede del tribunale supremo di giustizia nel centro della capitale venezuelana. L’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite Zeid Ra’ad al Hussein ha invitato il tribunale a riabilitare il parlamento per salvaguardare la democrazia nel paese.