Un razzo già usato della Space X ha messo in orbita un satellite per telecomunicazioni. Il Falcon 9 è stato lanciato nella notte dal Kennedy Space Center, in Florida. È la prima volta che per questo tipo di missione viene riutilizzato un razzo. Il primo stadio del Falcon era stato già lanciato undici mesi fa e successivamente recuperato. La possibilità di riciclare parti del razzo dovrebbe portare a una riduzione dei costi.