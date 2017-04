Storia di Daniel, cacciato di casa perché gay

Il giornalismo digitale immersivo, l’ultimo filone che sfrutta i dispositivi di realtà virtuale, sembra essere il nuovo terreno d’incontro tra startup tecnologiche, ong e grandi gruppi editoriali. Nonny de la Peña è la fondatrice di Emblematic, una delle aziende all’avanguardia nel settore.

Un ultimo esempio del suo lavoro è questo progetto realizzato per l’organizzazione per i diritti lgbt True colors, fondata dalla popstar Cyndi Lauper: Out of exile ricostruisce l’esperienza di Daniel, un ragazzo che nell’agosto del 2014 finì a vivere in strada dopo un violento confronto con la famiglia, cui aveva rivelato la sua omosessualità.