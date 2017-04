Almeno dieci morti per una doppia esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo. Un’esplosione è avvenuta in un convoglio in transito nella stazione di Sennaja ploscad, l’altra alla fermata Tekhnologichesky Institute. Entrambe si trovano nel centro della città. Ci sono almeno dieci morti e cinquanta feriti, come hanno confermato le autorità russe. Le fermate della metro sono state chiuse e tutti i passeggeri sono stati scortati in superficie. Il presidente Vladimir Putin, che si trova a San Pietroburgo per un vertice con il leader bielorusso Aleksandr Lukašenko, ha dichiarato che non è esclusa la pista del terrorismo.