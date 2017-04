Donald Trump deciso a “risolvere” la minaccia nucleare nordcoreana. In un’intervista al quotidiano britannico Financial Times, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che intende porre fine alla minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord e che questo avverrà con o senza l’aiuto della Cina. In settimana Trump incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in Florida.