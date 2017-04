Il partito al potere verso la vittoria alle legislative in Armenia. Il partito repubblicano dell’attuale presidente Serge Sarkissian, secondo le prime proiezioni, ha ottenuto il 46 per cento dei voti alle elezioni legislative, contro il 25 per cento guadagnato dalla coalizione di opposizione, guidata dall’uomo di affari Gaguik Tsaroukian.