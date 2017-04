In Ecuador l’opposizione contesta la vittoria elettorale del socialista Lenin Moreno. A scrutinio quasi ultimato l’ex vicepresidente socialista Lenin Moreno, candidato del partito al potere dal 2007, è dato in vantaggio, con il 51,1 per cento dei voti, sul candidato dell’opposizione Guillermo Lasso. Durante la giornata di domenica, alcune proiezioni avevano assegnato la vittoria a Lasso che contesta la vittoria di Moreno e ha chiesto un nuovo conteggio dei voti.