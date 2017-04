Almeno 35 civili morti in Siria in un presunto attacco chimico. L’attacco è avvenuto nella città di Khan Shaykhun, nella provincia di Idlib, in una zona controllata dai ribelli. Tra le vittime, dichiara l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani, ci sarebbero anche due bambini. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani le persone sul posto sono morte per soffocamento e questo confermerebbe l’uso del gas, che al momento non è stato denunciato da altre fonti.