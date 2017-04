Il fondatore dell’azienda Blackwater ha partecipato a un incontro segreto per mettere in contatto Trump e Putin. Lo scrive il Washington Post, secondo il quale gli Emirati Arabi Uniti a gennaio avrebbero organizzato un vertice alle Seychelles tra Erik Prince, il fondatore dell’azienda militare Blackwater, e un cittadino russo vicino a Vladimir Putin. L’obiettivo dell’incontro, avvenuto nove giorni prima dell’insediamento della nuova amministrazione statunitense, sarebbe stato quello di mettere in piedi un canale non ufficiale di comunicazione tra Mosca e Washington. Erik Prince è stato un sostenitore della candidatura di Trump e durante la campagna elettorale ha fatto una donazione di 250mila dollari.