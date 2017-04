La Cina vuole costruire una città grande tre volte New York. Il governo vuole creare una nuova area economica speciale per stimolare la crescita nella provincia di Hebei, in una zona dove le aziende hanno fatto molti licenziamenti negli ultimi anni. Si chiamerà Xiongan New Area e sorgerà a 100 chilometri da Pechino e permetterà di integrare la provincia di Hebei con la città di Tianjin, fanno sapere i mezzi d’informazione cinesi. Costruire la città di Xiongan, secondo le autorità cinesi, servirà anche a diminuire la densità abitativa e l’inquinamento di Pechino.