Undici arresti in un’operazione contro la ‘ndrangheta in Italia. Sono in corso due operazioni della polizia contro la criminalità organizzata in Calabria. La prima operazione riguarda la cosca del boss latitante Marcello Pesce. Al centro della indagini ci sarebbero le dinamiche economiche legate al trasporto su gomma nella piana di Gioia Tauro. Tra le persone fermate ci sono affiliati e prestanome del gruppo criminale di Rosarno.