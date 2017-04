Le Nazioni Unite hanno convocato il Consiglio di sicurezza in seguito all’attacco con armi chimiche in Siria. In un bombardamento a Khan Shaykhun, nella provincia di Idlib, una zona controllata dai ribelli, sono morte circa 70 persone. Secondo un’organizzazione vicina ai ribelli, l’Osservatorio siriano per i diritti umani, i civili sono morti per soffocamento e per disturbi che di solito sono provocati dall’uso dei gas. I ribelli accusano il governo di Bashar al Assad di aver condotto i raid, ma Assad nega il suo coinvolgimento. Il ministro della difesa russo sostiene che l’esercito siriano ha bombardato un deposito di armi a Khan Shaykhun.