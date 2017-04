Scontri tra manifestanti e polizia in Venezuela. Un migliaio di oppositori del presidente socialista Nicolás Maduro hanno cercato di raggiungere l’Assemblea nazionale a Caracas, ma sono stati fermati dalla polizia che ha usato gas lacrimogeni e cariche per disperdere i manifestanti. I feriti sono almeno nove. L’opposizione protesta da giorni nel paese contro la decisione della corte suprema di esautorare il parlamento. La decisione è stata ritirata, ma le proteste non si sono fermate.