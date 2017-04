Spotify offrirà degli album in esclusiva solo agli utenti a pagamento. I nuovi dischi di alcuni artisti della Universal saranno disponibili solo per gli utenti premium durante le prime due settimane dalla loro uscita. L’accordo firmato dalle due aziende significa che per la prima volta alcuni utenti non avranno accesso all’intero catalogo dei brani. Tra gli artisti della Universal ci sono Beck, Katy Perry e Kanye West. Spotify ha dichiarato che saranno gli stessi musicisti a decidere se applicare ai loro album questa restrizione. Non è ancora chiaro quando entrerà in vigore l’accordo.